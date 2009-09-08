Дві дороги біля Ялти перекриють через перегони друга Ющенка

Дороги Бахчисарай – Ялта і Гончарне – Ялта перекриють 12-13 вересня у зв`язку з проведенням Prime Yalta Rally-2009, повідомила у вівторок прес-служба кримської державтоінспекції.

Автодорога Бахчисарай – Ялта (від Ялти до села Соколине) буде перекрита 12 і 13 вересня з 6 ранку до 17.30; дорога Гончарне – Ялта (від села Орлине через Байдарські ворота і Фороську церкву до села Понізовка) – 12 вересня з 7 ранку до 17.30, а 13 вересня з 5.30 до 17.30, уточнили в ДАІ.

Prime Yalta Rally відбудеться з 11 по 13 вересня. Загальна дистанція перегонів складає близько 600 км, з них 230 км – спеціальні ділянки.