Останки 24 воїнів, загиблих при обороні Севастополя, віддали землі

Останки 24 воїнів, загиблих в період оборони Севастополя, сьогодні було віддано землі за християнським обрядом.

Як повідомили в прес-службі міської державної адміністрації, в Севастополі в день пам`яті воїнів, полеглих при обороні міста 1854-1855 роках і в Кримській війні 1853-1856 роках, пройшли панахида та мітинг.

Сьогодні на Братському кладовищі на Північній стороні, в Свято-Микільському храмі, було відправлено панахиду за вбитими під часи оборони Севастополя в і в Кримській війні. Потім на площі біля храму пройшов мітинг пам`яті. Головною ж подією стала церемонія поховання останків 24 воїнів, загиблих в районі 5-го бастіону і на Суздальских висотах в період оборони Севастополя.

За даними прес-служби, люди з російською символікою під гаслами «Руського блоку» і «Російської громади» спочатку спробували зірвати з флагштока державний прапор України. «Не обмежившись перестрілкою, вигуком гасел і образ, декілька десятків чоловік прагнули зірвати мітинг пам`яті. Звертаючись до цих людей, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН сказав: «Посоромтеся, майте совість! Це ж кладовище, тут сьогодні буде віддано землі солдат», йдеться у повідомленні.

Однак, за даними прес-служби, доводи не подіяли, галас припинявся лише для скандування «політичних слоганів».

За інформацією прес-служби, більшість «активістів» виявилися приїжджими – із Сімферополя.

Протестанти за допомогою мегафонів намагалися також перекричати виступаючих на мітингу, зокрема й командувача ВМС України Ігоря ТЕНЮХА.