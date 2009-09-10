ЧФ із яблука розбрату пропонують перетворити на символ співпраці

Севастополь і Чорноморський флот повинні стати символом співпраці України та Росії, вважає голова Ради Федерації Федеральних зборів РФ Сергій МИРОНОВ.

Про це він заявив у зв`язку зі 150 річницею героїчної оборони Севастополя в ході Кримської війни, повідомили у прес-службі партії «Справедлива Росія».

МИРОНОВ упевнений, що сучасна Україна має не менше підстав, ніж сучасна Росія, пишатися стійкістю й мужністю захисників морської фортеці. «Ця подія як і раніше хвилює, як і раніше викликає пильний інтерес громадян наших країн», - сказав він.

«150 років пройшло з тих пір. І Севастополю, і нашій колись спільній країні, і Росії, і Україні довелося пережити за цей час багато потрясінь. Дуже б не хотілося, щоб доля Чорноморського флоту та його Севастопольської бази стала джерелом нових потрясінь», - сказав МИРОНОВ.

На його думку, саме спільна історія дає надію, що гострі проблеми можуть бути спокійно вирішені.

«Нас об`єднує значно більше, ніж роз`єднує. Два тижні тому Україна відзначила 18-річчя своєї незалежності. Хіба за ці роки перебування Чорноморського флоту в Севастополі перешкодило суверенному розвитку Української держави? Хіба мало громадян України не бачать у Чорноморському флоті іноземне військово-морське з`єднання?», - сказав він.

«Пам`ять про героїв Севастополя тоді буде дійсно чогось варта, коли вона допоможе нам разом перетворити Севастополь і флот із яблука розбрату на символ співпраці Росії та України», - підкреслив МИРОНОВ.