Євпаторія запрошує на восточну фієсту

III Міжнародний фестиваль східного танцю планується на 24-27 вересня в Євпаторії (Крим), повідомила прес-служба виконкому міської ради.

В рамках «Східної фієсти» відбудеться перший етап відбору любителів і професіоналів на чемпіонат Європи з класичного Belly dance (танця живота) і на чемпіонат світу по шоу Belly dance.

Танцюристи зі світовим ім`ям проведуть майстер-класи для конкурсанток.

Згоду на роботу у складі жюрі дали відомі танцюристи і хореографи, українські судді вищої і міжнародної категорій.

Організатори фестивалю – Українська федерація сучасного танцю, її кримська філія, школа східного танцю «1000 і 1 ніч» (Євпаторія).

«Східна фієста» відбудеться під патронатом виконкому Євпаторійської міськради.