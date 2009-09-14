Мерседес кримського спікера потрапив у ДТП (фото)

Міліція стверджує, що автомобіль ”Мерседес”, закріплений для обслуговування голови парламенту Криму, став причиною дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмовано декілька громадян Росії.

”12 вересня в районі села Тополівка зіткнулися автомобілі ”Хонда Фіт” і ”Мерседес-Бенц”, який слідував з Феодосії в Сімферополь. ”Мерседес-Бенц” закріплений для обслуговування спікера Верховної Ради АР Крим, перебуває на обліку в Державному управлінні справами Президента України”, - сказано в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Головного управління МВС в автономії.

”Під час огляду встановлено, що винуватцем аварії є водій ”Мерседеса”, котрий виїхав на смугу зустрічного руху”, - заявили в міліції.

За даними прес-служби ДАІ, в аварію потрапив автомобіль "Мерседес Бенц S 500".

ДАІ, МНС і МВС Криму повідомляють про трьох травмованих росіян - водія і пасажирів ”Хонди”.

Фото прес-служби міліції