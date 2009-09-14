Подарунок беркутят викинули з кабінету сімферопольської мерії
Потім вирішили: згодиться
|Геннадій Бабенко, фото УНІАН
Акція ”Чистий мер, чисте місто” організована за ініціативою співробітників Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, яке очолює Геннадій МОСКАЛЬ.
Курсантки заявили, що мер ходить у пом`ятому костюмі, тому співробітники міліції вирішили скинутися й купити йому новий. Мітли правоохоронці принесли для співробітників комунальних служб, щоб їм було чим прибирати місто.
Оскільки БАБЕНКА на робочому місці не було, курсантки вирішили занести костюм до одного з кабінетів міськвиконкому, проте чиновник, який там знаходився, викинув подарунок.
”Мітли ми оприбуткуємо, в господарстві згодяться”, - сказав інший співробітник мерії. На запитання, що буде з костюмом, він відповів: ”Комусь подаруємо”.
БАБЕНКО вважає акцію провокацією.