Росіяни самі влетіли в Mercedes кримського спікера

Інформація міліції про аварію за участю автомобіля Верховної Ради Криму, внаслідок якої травмовано троє людей, носить упереджений характер і переслідує мету чинити тиск на розслідування, про це йдеться в повідомленні прес-секретаря кримського спікера Алли ГОРЄВОЇ.

Міліція стверджує, що автомобіль «Мерседес», який, за її даними, перебуває на обліку в Державному управлінні справами Президента України й закріплений для обслуговування голови парламенту Криму, став причиною дорожньо-транспортної пригоди. «В ході огляду встановлено, що винуватцем аварії є водій «Мерседеса», що виїхав на смугу зустрічного руху», - заявили в міліції

«За інформацією прес-служби Державтоінспекції Головного управління МВС України в Криму, автомобіль «Мерседес-бенц», слідуючи з Феодосії до Сімферополя, зіткнувся з автомобілем Honda Fit. Дорожньо-транспортна пригода сталася, коли останній, виїжджаючи з території автозаправної станції на проїжджу частину автодороги й маючи кермо з правого боку, скоїв зіткнення з автомобілем «Мерседес Бенц S-500», який рухався по дорозі зі сторони Феодосії в напрямку Сімферополя», - заявили в прес-службі парламенту автономії.

Посилаючись на дані Міністерства охорони здоров`я Криму, ГОРЄВА зазначила, що у понеділок водій і один із постраждалих пасажирів автомобіля «Хонда» виписані з лікарні, інший постраждалий пасажир - «поки перебуває в лікарні з легкими тілесними ушкодженнями». «За характером травм його буде виписано через 3-4 дні», - зазначили в прес-службі ВР Криму.

«Інформація, опублікована на офіційному сайті ВЗГ ГУ МВС України в Криму, носить явно упереджений характер із метою чинення тиску на розслідування», - заявили в парламенті.

Повідомлення кримської ДАІ, яке вранці розповсюдила прес-служба:

«12.09.2009 р. о 17.20 водій а/м Хонда Фит Сергій Павлович, 1958 р.н., громадянин РФ, мешканець м. Краснодар, рухаючись по а/д Сімферополь - Феодосія, при виїзді з прилеглої території АЗС „ТНК” на проїжджу частину автодороги, на 70 км + 190 м, скоїв зіткнення з а/м Мерседес Бенц S 500, під керуванням Михайла Васильовича, 1960 р.н., мешканця м. Сімферополь, який рухався зліва по а/д з боку м. Феодосії у напрямку м. Сімферополя».