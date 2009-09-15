Камерунський жах 17 українських моряків вилився в кримінальну справу

Головне управління Служби безпеки України в Криму порушило кримінальну справу стосовно керівників феодосійської фірми-наймача і поки що не встановлених осіб з іноземної компанії, які переправили сімнадцятьох українських громадян до Африки, а потім утримували їх з метою експлуатації.

Моряків обманним шляхом перемістили через кордон і незаконно утримували на території Камеруну і Беніну, зазначається у повідомленні прес-служби кримської СБУ.

«У жахливих умовах невільничої праці біля берегів Африки майже всі моряки перенесли тропічні захворювання», - зазначили в СБУ. Двоє загинули: кухар - у Камеруні, а тралмайстер - вже в Україні.

Справу порушено за статтею «торгівля людьми або інша незаконна операція відносно людини». Вона передана до кримської міліції для проведення досудового слідства.

Для звільнення українців з полону довелося вирішити цілий комплекс проблем: оформити візи і легалізувати перебування українців у Камеруні, знайти гроші на квитки додому, забезпечити особисту безпеку моряків.