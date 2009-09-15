Буйного Кисельова виганяють з партії

Президія політради Партії регіонів вирішила виключити з лав партії народного депутата України Василя КИСЕЛЬОВА.

Як повідомили УНІАН джерела у політичній раді партії, таке рішення ухвалила президія політради Партії регіонів.

КИСЕЛЬОВА виключили за порушення положень і вимог статуту Партії регіонів та нанесення шкоди її репутації.

Крім того, президія політради вирішила відкликати КИСЕЛЬОВА з членів політради Партії регіонів.

Деякі сайти розмістили копію рішення президії ПР. В документі, який підписаний Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, наголошується, ряд рішень щодо КИСЕЛЬОВА виносяться на затвердження чергового засідання політради.

У телефонному коментарі УНІАН КИСЕЛЬОВ заявив, що зв’язувався з деякими членами президії, і вони не підтвердили інформацію про засідання. «Я обдзвонив шістьох членів президії – жоден не підтвердив, що була президія», – сказав депутат. Разом з тим, КИСЕЛЬОВ сказав: «Якщо навіть були там декілька чоловік, то кворуму на ньому (засіданні) не було».

Депутат зазначив, що лідер «регіоналів» ЯНУКОВИЧ має право підписувати рішення від імені президії, а президія наділена правом ухвалювати рішення від імені політради. «Я в цьому (у підписанні) нічого не бачу негожого, однак те, що мене не викликали – це вже питання», – сказав він.

Документ, що з`явився у ЗМІ, на думку КИСЕЛЬОВА, потрібен його опонентам для того, щоб скасувати ухвалені 14 вересня на позаплановому засіданні політради кримської організації партії рішення. За словами нардепа, його супротивників особливо зачепило рішення відкликати рекомендацію призначити Анатолія МОГИЛЬОВА на посаду начальника кримського виборчого штабу на виборах Президента України.

«Розраховане на те, що хитнуться керівники партійних організацій, приїдуть завтра на політраду до БОЯРЧУКА (тимчасово виконуючого обов`язки лідера кримських «регіоналів») і скасують вчорашні рішення. А вони на політраді партії потім пожурять, погрозять мені пальчиком і скажуть: відсторонити його треба від організації (у Криму), а от виключати (з партії) – не треба, тому що якщо, вибачте, є у нас один, якого вони виключили з партії, – він такий, лояльніший, – то я ж – скажений і буйний в цих питаннях», – сказав КИСЕЛЬОВ.

Також нардеп вважає, що документ потрібен його опонентам для забезпечення проведення сесії кримського парламенту, яка має відкритися в середу.

Поширення документа через ЗМІ депутат назвав «заготовкою» кримського спікера-«регіонала» Анатолія ГРИЦЕНКА і «його куратора».

КИСЕЛЬОВ заявив, що «ГРИЦЕНКО – вже збитий льотчик». «Не сьогодні – значить завтра, не завтра – значить через місяць. Але для партії буде гірше, якщо його відправлять (у відставку) у кінці грудня або в перших числах січня. Ось тоді буде атас, «ховайся» по виборах ЯНУКОВИЧА», – сказав депутат.

На початку вересня політрада ПР задовольнила заяву КИСЕЛЬОВА і перевела його на час президентської кампанії з посади голови республіканської організації на керівну посаду в центральний штаб. На цей час тимчасовим в.о. голови ПР у Криму призначений один з перших заступників лідера кримської організації, секретар міськради Ялти Олексій БОЯРЧУК.

14 вересня, за повідомленням прес-служби КИСЕЛЬОВА, на засіданні ради кримської організації ПР, де з 43 членів були присутні 23, були ухвалені рішення рекомендувати нардепу відкликати подану ним заяву в політраду і повернутися до виконання обов`язків голови кримської організації, скасувати рішення про призначення МОГИЛЬОВА начальником штабу в АРК. Рада також вирішила виключити мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА із ПР і зажадала від ГРИЦЕНКА добровільно подати у відставку з посади кримського спікера і керівника депутатської фракції «Блок «За Януковича!» у парламенті автономії.

Прихильники ГРИЦЕНКА висловили сумнів у легітимності прийнятих 14 вересня рішень.