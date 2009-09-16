Парламентарій з Криму: може, ми оголосили війну Гондурасу?

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО провів чергове пленарне засідання парламенту за декілька хвилин. Депутати-опозиціонери запевняють, що воно пройшло з грубими порушеннями регламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком сесії під стінами парламенту зібралися прихильники й супротивники кримського спікера. Опонентів розділяв кордон правоохоронців. За даними міліції, в акціях взяли участь до 3 тисяч людей.

Спікер, попри блокування президії депутатами-опозиціонерами, відкрив засідання парламенту з трибуни.

На прохання ГРИЦЕНКА реєструватися спочатку відгукнулися 49 депутатів – цієї кількості було замало для кворуму, оскільки загалом у ВР Криму 100 парламентаріїв. З другої спроби зареєструвалися більш як 50 людей. Опозиціонери кричали «Ганьба!», а прихильники спікера аплодували.

ГРИЦЕНКО запропонував пакетом проголосувати за питання порядку денного (при цьому ряд питань вирішили виключити), його прихильники зробили це, і спікер оголосив про закриття засідання.

Депутат Володимир КЛИЧНІКОВ (партія «Союз») заявив журналістам, що А.ГРИЦЕНКО використовував своїх прихильників «як кнопкодавів». «По-злодійськи забіг до залу голова Верховної Ради – поки що голова – і, порушуючи норми регламенту, не включив до порядку денного сесії питання, не створив секретаріат сесії, а скопом усі питання було проголосовано. Ви знаєте, за що депутати в залі кнопки натискали? Ми не знаємо. Може, ми оголосили війну Західному Гондурасу? Я не здивуюся», – сказав він.

Опозиціонери заявили про фальсифікацію результатів голосування. «Наявна – з огляду на участь депутатів (у голосуванні) – цілковита фальсифікація», – додав депутат Петро ЗАПОРОЖЕЦЬ (фракція Блоку «За Януковича!»).

А.ГРИЦЕНКО в коментарі журналістам спростував звинувачення в нелегітимності рішень. «Всі питання, які приймаються більшістю, – вони законні, вони легітимні, і набирають чинності після підписання головою Верховної Ради (Криму)», – сказав спікер.

Він назвав своїх опонентів «збанкрутілими кримськими політиками», які прагнуть заробити дивіденди перед виборами. ГРИЦЕНКО впевнений, що його опонентам не вдасться провести «перерозподіл влади» на півострові.

3 вересня КЛИЧНИКОВ заявив, що 38 парламентаріїв поставили підписи під вимогою до ГРИЦЕНКА скликати позачергову сесію для розгляду семи питань. Серед них, зокрема, було вказані звіт уряду автономії про виконану роботу, висловлення недовіри й дострокове звільнення з посади спікера, обрання нового глави парламенту АРК.

ГРИЦЕНКО відмовився скликати позачергову сесію.

Ситуація в кримському парламенті загострилася наприкінці минулого року.