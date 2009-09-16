Засідання як блискавка

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО провів чергове пленарне засідання парламенту за декілька хвилин. Депутати-опозиціонери вважають, що воно пройшло з грубими порушеннями регламенту.

Перед початком сесії під стінами парламенту зібралися прихильники й супротивники кримського спікера. Опонентів розділяв кордон правоохоронців. За даними міліції, в акціях взяли участь до 3 тисяч людей.

Спікер, попри блокування президії депутатами-опозиціонерами, відкрив засідання парламенту з трибуни.

На прохання ГРИЦЕНКА реєструватися спочатку відгукнулися 49 депутатів – цієї кількості було замало для кворуму, оскільки загалом у ВР Криму 100 парламентаріїв. З другої спроби зареєструвалися більш як 50 людей. Опозиціонери кричали «Ганьба!», а прихильники спікера аплодували.

ГРИЦЕНКО запропонував пакетом проголосувати за питання порядку денного (при цьому ряд питань вирішили виключити), його прихильники зробили це, і спікер оголосив про закриття засідання.

Депутат Володимир КЛИЧНІКОВ (партія «Союз») заявив журналістам, що ГРИЦЕНКО використовував своїх прихильників «як кнопкодавів». «По-злодійськи забіг до залу голова Верховної Ради – поки що голова – і, порушуючи норми регламенту, не включив до порядку денного сесії питання, не створив секретаріат сесії, а скопом усі питання було проголосовано. Ви знаєте, за що депутати в залі кнопки натискали? Ми не знаємо. Може, ми оголосили війну Західному Гондурасу? Я не здивуюся», – сказав він.

Опозиціонери заявили про фальсифікацію результатів голосування. «Наявна – з огляду на участь депутатів (у голосуванні) – цілковита фальсифікація», – додав депутат Петро ЗАПОРОЖЕЦЬ з фракції блоку «За Януковича!».

ГРИЦЕНКО в коментарі журналістам спростував звинувачення в нелегітимності рішень. «Всі питання, які приймаються більшістю, - вони законні, вони легітимні, і набирають чинності після підписання головою Верховної Ради (Криму)», – сказав спікер.

Він назвав своїх опонентів «збанкрутілими кримськими політиками», які прагнуть заробити дивіденди перед виборами.

ГРИЦЕНКО впевнений, що його опонентам не вдасться провести «перерозподіл влади» на півострові.