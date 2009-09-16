Куніцин пророкує Партії регіонів провальне майбутнє в Криму

Керівник Севастопольської міської державної адміністрації, лідер фракції «Крим» у Верховній Раді автономії Сергій КУНІЦИН вважає, що Партія регіонів втратила більшість у кримському парламенті.

«Сьогоднішнє засідання показало, що реально більшість Партія регіонів втратила», - відзначив депутат, слова якого цитує його прес-служба.

КУНІЦИН вважає сесію «безумовно нелегітимною». «Вона була проведена з порушеннями всіх норм регламенту, - відзначив він. - Я таких чудес не бачив навіть за Леоніда ГРАЧА, коли він був головою Верховної Ради Криму, аби одним рішенням затверджувалися порядок денний, постанови, без створення секретаріату сесії й дотримання норм регламенту. Причому ніхто не може зрозуміти, а що, зрештою, було прийнято на сесії».

Лідер фракції «Крим» припускає, що опозиція оскаржить в суді рішення, які приймалися на сесії.

Крім того, КУНІЦИН назвав «глибокою помилкою» рішення виключити народного депутата Василя КИСЕЛЬОВА з Партії регіонів, відзначивши також, що вихід з ПР деяких лідерів Російської громади Криму негативно позначиться на її рейтингу. «Я глибоко переконаний, що ні Віктор ЯНУКОВИЧ, ні керівництво партії недооцінюють ситуацію, оскільки вони втратять, якщо вже не втратили, з урахуванням виходу ключових постатей Російської громади Криму з Партії регіонів, від двох третин до трьох четвертих партійців», - відзначив він.

За словами КУНІЦИНА, якщо Крим розглядався Партією регіонів як один із своїх оплотів і мав бути в трійці з голосування на виборах, то «зараз тут буде просто провальна ситуація».