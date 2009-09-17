Премії керівникам мерії Сімферополя обернулися кримінальною справою

Слідче управління кримської міліції порушило кримінальну справу за фактом незаконного нарахування майже 800 тис. грн. премій керівникам мерії Сімферополя.

Cправу порушено за ознаками злочину, передбаченого статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання посадовим становищем», йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в автономії.

Міліція стверджує, що розпорядження про преміювання себе і своїх підлеглих приймав мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО.

Підставою для порушення справи став висновок судово-економічного дослідження про те, що незаконним преміюванням БАБЕНКА, його першого заступника Петра ПОЛТАВСЬКОГО, віце-мерів Марини ЧЕРНОВОЇ і Ольги МУРКО, секретаря міськради Людмили ПИХТЕЄВОЇ, керуючого справами виконкому Євгена ВЕЛИКОЛУГА бюджету Сімферополя завдано збитку на суму 792 тис. 968 грн., зазначається у повідомленні.

Санкція статті, за якою порушено справу, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати посади на державній службі в органах місцевого самоврядування.

Проводиться розслідування.