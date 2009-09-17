Премії керівникам мерії Сімферополя обернулися кримінальною справою
Міліція говорить про 800 тисяч
|Геннадій Бабенко
Cправу порушено за ознаками злочину, передбаченого статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання посадовим становищем», йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в автономії.
Міліція стверджує, що розпорядження про преміювання себе і своїх підлеглих приймав мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО.
Підставою для порушення справи став висновок судово-економічного дослідження про те, що незаконним преміюванням БАБЕНКА, його першого заступника Петра ПОЛТАВСЬКОГО, віце-мерів Марини ЧЕРНОВОЇ і Ольги МУРКО, секретаря міськради Людмили ПИХТЕЄВОЇ, керуючого справами виконкому Євгена ВЕЛИКОЛУГА бюджету Сімферополя завдано збитку на суму 792 тис. 968 грн., зазначається у повідомленні.
Санкція статті, за якою порушено справу, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати посади на державній службі в органах місцевого самоврядування.
Проводиться розслідування.