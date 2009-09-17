Москаль віддячив шефа поліції Іспанії пляшкою вина за арест кіллера

Начальник кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ надіслав лист подяки і пляшку вина генеральному директору поліції і цивільної гвардії Іспанії за професіоналізм і оперативність співробітників, які брали участь у недавньому затриманні підозрюваного в замовному вбивстві в 1998 році віце-прем`єра автономії Олександра Сафонцева.

«На знак подяки Геннадій МОСКАЛЬ передав пану Франсіско Хавьєр Віласкес ЛОПЕС пляшку колекційного вина, відповідну його року народження, і запросив його як гостя приїхати до Криму», – повідомили у прес-службі міліції.

МОСКАЛЬ виразив сподівання, що співпраця Міністерства внутрішніх справ України і поліції Іспанії зміцнюватиметься.

10 вересня в місті Лас-Пальмас працівники поліції заарештували 33-річного Олега ЄРЕМЄЄВА – підозрюваного у безпосередньому виконанні замовного вбивства Сафонцева в 1998 році.

За версією слідства, ЄРЕМЄЄВ заклав бомбу з дистанційним управлінням в урну на турбазі «Таврія» в Сімферополі. Під час вибуху САФОНЦЕВ одержав численні тяжкі поранення і пізніше помер у лікарні.

Основною версією вбивства вважається усунення конкурента в ході передвиборчої кампанії.