Ялта побачить куреш

Відкритий чемпіонат Криму з боротьби куреш планується на 21 вересня в Ялті.

Чемпіонат організований за ініціативою олімпійського чемпіона і двократного чемпіона світу, керівника спортивного клубу «Батир Багатир» Рустема КАЗАКОВА, повідомила прес-служба ялтинської мерії.

«Боротьба куреш (боротьба на поясах) виникла в глибокій старовині, коли костюми наших пращурів доповнили і прикрасили пояси. Куреш - це не лише рухи на килимі, це невід`ємна частина культури кримських татар зі своєю мораллю, естетикою, внутрішньою логікою, вважають фахівці з цього виду боротьби», - сказано в повідомленні.