Ялта побачить куреш
17:16, 17 вересня 2009Крым
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Зазиває батир багатир
Відкритий чемпіонат Криму з боротьби куреш планується на 21 вересня в Ялті.
Чемпіонат організований за ініціативою олімпійського чемпіона і двократного чемпіона світу, керівника спортивного клубу «Батир Багатир» Рустема КАЗАКОВА, повідомила прес-служба ялтинської мерії.
«Боротьба куреш (боротьба на поясах) виникла в глибокій старовині, коли костюми наших пращурів доповнили і прикрасили пояси. Куреш - це не лише рухи на килимі, це невід`ємна частина культури кримських татар зі своєю мораллю, естетикою, внутрішньою логікою, вважають фахівці з цього виду боротьби», - сказано в повідомленні.
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