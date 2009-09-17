Перший віце-спікер Криму пропонує своєму керівнику піти

Лідер Російської громади Криму, перший віце-спікер кримського парламенту Сергій ЦЕКОВ вважає, що добровільна відставка спікера автономії, «регіонала» Анатолія ГРИЦЕНКА могла б зіграти на підвищення рейтингу Партії регіонів.

«Анатолію Павловичу, якщо Ви так дбаєте за рейтинг Партії регіонів, то можете одним своїм рішенням вплинути на підвищення рейтингу», - сказав глава Російської громади.

«Цим рішенням є складання Вами повноважень голови Верховної Ради Криму, що не лише підвищить авторитет кримської організації Партії регіонів, але і дозволить зупинити конфлікт, як у Кримській республіканській організації Партії регіонів, так і в кримському парламенті», - уточнив ЦЕКОВ, слова якого цитує прес-служба Російської громади.

«Ви так і не зрозуміли, що Ви боретеся не з КИСЕЛЬОВИМ (народний депутат України, який до недавнього часу очолював кримську організацію ПР), не з опозиціонерами у Верховній Раді Криму. Ви фактично боретеся з ЯНУКОВИЧЕМ, позитивними результатами його президентської кампанії у Криму», - сказав перший віце-спікер автономії, який днями вирішив вийти з ПР