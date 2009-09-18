Віце-мер Сімферополя: мене залякують

Омбудcман Ніна КАРПАЧОВА просить генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА перевірити, чи порушувала міліція права заступника мера Сімферополя Марини ЧЕРНОВОЇ.

15 вересня кримська міліція затримала віце-мера “в рамках розслідування кримінальних справ про зловживання в Сімферопольській міськраді”.

На ім’я Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини надійшло звернення ЧЕРНОВОЇ.

Заступник мера заявляє про порушенння прав на свободу, особисту недоторканність та захист.

Як повідомили у прес-службі омбудмана, ЧЕРНОВА говорить, що “працівник місцевого УБОЗу без повістки, телефоном викликав її до слідчого управління, де на неї надягли наручники та водили кабінетами на очах працівників міськради, які також перебували там”. Після цього, за даними віце-мера, “в одному з кабінетів у присутності працівника міліції чоловічої статі“ з метою огляду її повністю роздягли.

“Виклик мене шляхом обману, незаконне затримання, надягання наручників та принизливий огляд призвели до того, що в мене стався гіпертонічний криз. Я просила надати мені медичну допомогу, а також адвоката, проте мені сказали, що ми не в Америці”, - зазначила у зверненні заступник мера.

Вона також повідомила, що “працівники УБОЗу проводили з нею багаточасові бесіди з застосуванням психологічного тиску та примушували до надання свідчень щодо окремих депутатів міськради”.

На думку Уповноваженого з прав людини, такі дії працівників міліції можуть свідчити про порушення правоохоронцями вимог статей 3, 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статей 29, 59, 62 Конституції України, які передбачають заборону катувань, право на свободу та особисту недоторканність, захист честі та гідності людини.