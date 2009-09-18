У Януковича пояснили: не з рейтингом Кисельова на лідера замахуватися

Заступник голови Партії регіонів Василь ДЖАРТИ вважає, що народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ може бути корисний фракції «регіоналів» у парламенті країни, якщо припинить дискредитувати Віктора ЯНУКОВИЧА та його політичну силу.

«Мені складно говорити за всю фракцію. Я б це питання не виносив сьогодні», - сказав ДЖАРТИ на брифінгу для журналістів у Сімферополі, відповідаючи на запитання, чи буде депутат КИСЕЛЬОВ виключений із фракції.

«Фракції він може допомогти, якщо не виступатиме на противагу партії, проти рішень партії, проти того, на чому стоїть партія», - сказав ДЖАРТИ.

Поки, зазначив «регіонал», заяви КИСЕЛЬОВА шкодили Партії регіонів. «Всі його заяви, на жаль, до сьогоднішнього моменту ведуть до дискредитації партії загалом, але й найголовніше - намагаються дискредитувати лідера партії, - сказав ДЖАРТИ, - щоб так заявляти, потрібно мати рейтинг трішки вищий, ніж у лідера партії».

15 вересня президія політради Партії регіонів вирішила виключити КИСЕЛЬОВА з лав партії за «завдання шкоди її репутації й порушення вимог статуту» і відкликати КИСЕЛЬОВА з членів політради ПР. Рішення виносяться на затвердження засідання політради партії.

17 вересня КИСЕЛЬОВ заявив про добровільний вихід із Партії регіонів. При цьому він не має наміру за власною ініціативою залишати фракцію «регіоналів» у ВР. «Якщо вони мене виключать із фракції - це їхня воля. Сам я з фракції не піду, оскільки згідно із законом я втрачу депутатський мандат. Я цієї дурості не зроблю, такого подарунка я нікому не дам», - сказав парламентарій.

КИСЕЛЬОВ також заявив, що ЯНУКОВИЧ «передав владу в Криму криміналітету».