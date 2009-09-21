Коли пілоти з РФ зможуть тренуватися на полігоні НИТКА?

Пілоти палубної авіації ВМФ Росії зможуть тренуватися на полігоні Збройних Сил України НИТКА в Криму одразу ж після подовження моторесурсу однієї із його систем.

Інших проблем, що заважали співпраці, не існує, про це кореспонденту УНІАН заявив начальник прес-служби Генерального штабу Збройних Сил України Сергій КУЗЬМІН, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що російські льотчики не змогли вилетіти до Криму для проведення тренувань на полігоні.

„Ми можемо і готові співпрацювати, надати полігон НИТКА для тренувань пілотів Збройних Сил Російської Федерації, проте існують певні технічні проблеми. Зокрема, необхідне подовження моторесурсу системи, задіяної в гальмуванні і зупинці літаків. Ця система справна, готова працювати, але юридично зараз використовувати її не маємо права, саме через те, що не подовжений ресурс”, - зазначив представник керівництва українських Збройних Сил.

Як додав КУЗЬМІН, зробити ж це може тільки підприємство-виробник, який знаходиться у Санкт-Петербурзі, і російська сторона займається цим.

Керівник прес-служби зазначив, що українськими військовими усі ці питання були своєчасно доведені заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил РФ генерал-полковнику НОГОВІЦИНУ, „і звідки виникла дана ситуація в пресі, взагалі не зрозуміло”.

“Ми готові співпрацювати, у нас традиційно добрі стосунки з російськими пілотами. Як тільки буде вирішене питання щодо подовження ресурсу, вони зможуть приступити до тренувань”, - зазначив КУЗЬМІН.