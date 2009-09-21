У Севастополі скорочено 7,7 тисяч зі 126 тисяч співробітників

На підприємствах Севастополя з початку року скорочено 7,7 тис. співробітників, такі дані навела начальник Головного управління Пенсійного фонду України в місті Тетяна КРАВЦОВА.

За її словами, «зі 126 тисяч працюючих з початку року скорочено 7,7 тисяч, тільки в серпні скорочено 325 чоловік».

«Нас насторожують масові скорочення як в малому і середньому бізнесі - це 230 чоловік, так і на великих підприємствах. Наприклад, на швейній фабриці ім. Ніни Онілової скоротили 61 людину», - сказала КРАВЦОВА

На думку начальника ГУ ПФУ в місті Севастополі, все це створює передумови до невиконання бюджету Пенсійного фонду. «Знижується фонд оплати праці, скорочуються і обсяги робіт підприємств, в тій самій будівельній галузі», - зазначила КРАВЦОВА.

Водночас, додала вона, «ми ініціювали банкрутство будівельного управління ЧФ РФ - головного боржника до Пенсійного фонду. Вже 6 жовтня відбудеться судове засідання з цього питання».