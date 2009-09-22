«Башмаками» зайнявся суд
11:02, 22 вересня 2009Крым
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Міліція повідомляє про початок збору матеріалів на банду «Сейлем»...
|Геннадій Москаль, який зараз очолює кримську міліцію, та Рувім Аронов, депутат парламенту автономії, що знаходиться на лаві підсудних. Фото - архів УНІАН
На лаві підсудних знаходяться 18 осіб.
Справу порушено за статтями «створення злочинної організації» (ст.255) і «бандитизм» (ст.257), йдеться в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.
«Організатори злочинного угруповання - Олександр ДАНИЛЬЧЕНКО і Микола КОЖУХАР - перебувають у міжнародному розшуку по лінії Інтерпол», - відзначили в міліції.
Головне управління МВС в Криму повідомляє про початок активного збору матеріалів для порушення справи за статтями «створення злочинної організації» і «бандитизм» проти організаторів і учасників ОЗУ «Сейлем».
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