«Башмаками» зайнявся суд

Апеляційний суд Одеської області розпочав розгляд справи щодо учасників організованого злочинного угруповання «Башмаки», яке наприкінці 1990-х років вело активну боротьбу за переділ сфер кримінального впливу на кримському півострові.

На лаві підсудних знаходяться 18 осіб.

Справу порушено за статтями «створення злочинної організації» (ст.255) і «бандитизм» (ст.257), йдеться в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

«Організатори злочинного угруповання - Олександр ДАНИЛЬЧЕНКО і Микола КОЖУХАР - перебувають у міжнародному розшуку по лінії Інтерпол», - відзначили в міліції.

Головне управління МВС в Криму повідомляє про початок активного збору матеріалів для порушення справи за статтями «створення злочинної організації» і «бандитизм» проти організаторів і учасників ОЗУ «Сейлем».