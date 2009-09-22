Військові навчання у Криму не пов`язані з ситуацією в регіоні

У Генеральному штабі Збройних Сил України заперечують зв’язок між проведенням військових навчань у Криму із непростою політичною ситуацією в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник генштабу, генерал-армії України Сергій КИРИЧЕНКО сьогодні на Старокримському полігоні, де проходять батальйонні тактичні навчання 25-ї Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи пов’язані ці навчання із можливою ескалацією ситуації в Криму аж до збройного конфлікту, про що заявляють деякі експерти, політики, засоби масової інформації, начальник генштабу сказав: «Ми розглядаємо варіанти застосування Збройних Сил в усіх регіонах України: і Західному, і Східному, і Північному, і Південному».

«Які з них сьогодні гарячі? Це не справа військових, але вони готові захистити Батьківщину там, де з’явиться така необхідність», - наголосив КИРИЧЕНКО і зазначив, що Крим у генштабі у зв’язку з цим окремо не виділяють.