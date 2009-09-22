Ющенко перевірить стан ВМС

У жовтні Президент – Верховний головнокомандувач Збройних Сил України Віктор ЮЩЕНКО особисто перевірить готовність Військово-морських сил держави до виконання завдань за призначенням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-армії України Сергій КИРИЧЕНКО сьогодні на Старокримському полігоні, де проходять батальйонні тактичні навчання 25-ї Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.

«У жовтні Президент України особисто буде перевіряти готовність Військово-морських сил до виконання завдань. В ВМС про це знають. Таємниці з цього Секретаріат Президента не робить. Президент буде особисто дивитися, як готові до виконання завдань корабельні угруповання, війська берегової оборони, ракетні берегові війська, спеціальні війська ВМС», - сказав КИРИЧЕНКО.