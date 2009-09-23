Глави урядів СНД обговорять заходи щодо подолання наслідків кризи

20 листопада в Ялті

Чергове засідання Ради глав урядів Співдружності незалежних держав відбудеться 20 листопада в Ялті. Як повідомили у прес-службі Виконавчого комітету СНД, до порядку денного засідання включено понад 20 питань. Серед основних питань - спільні заходи країн СНД щодо подолання негативних наслідків світової фінансової кризи, ефективність взаємодії в економічній сфері, співпраця у сфері енергетики, інновацій, регулювання міграційних процесів, а також питання фінансового характеру.

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