Глави урядів СНД обговорять заходи щодо подолання наслідків кризи
09:27, 23 вересня 2009Крым
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20 листопада в Ялті
Чергове засідання Ради глав урядів Співдружності незалежних держав відбудеться 20 листопада в Ялті.
Як повідомили у прес-службі Виконавчого комітету СНД, до порядку денного засідання включено понад 20 питань.
Серед основних питань - спільні заходи країн СНД щодо подолання негативних наслідків світової фінансової кризи, ефективність взаємодії в економічній сфері, співпраця у сфері енергетики, інновацій, регулювання міграційних процесів, а також питання фінансового характеру.
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