У Керчі вбили депутата

У Керчі вбито депутата міської ради Сергія КОВАЛЬЧУКА.

«Говорять, що його було застрелено», - сказав представник міськради, відзначивши, що не має у своєму розпорядженні подробиць події.

КОВАЛЬЧУК був обраний до міськради від опозиційного блоку «Не так!».

У міліції відмовляються надати будь-яку інформацію, посилаючись на таємницю слідства. «Поки що жодних коментарів», - заявила телефоном співробітниця прес-служби керченської міліції.