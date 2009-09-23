Головною темою самміту YES стане розвиток світу після кризи

6-й самміт «Ялтинської європейської стратегії» (YES) – найбільшого неурядового форуму з питань стратегічних відносин України і світу – відбуватиметься з 24 по 27 вересня у Криму.

Як йдеться у повідомленні прес-служби YES, головною темою 6-го самміту стане розвиток посткризи України і світу.

Ключовими темами пленарних дискусій, які 25 і 26 вересня відбуватимуться в Лівадійському палаці, стануть новий світовий економічний порядок, майбутнє української економіки, України і ЄС, питання енергетичної безпеки, архітектура українсько-російських відносин, вплив Китаю на розвиток глобальної економіки.

Крім того, в рамках самміту ряд претендентів на участь у президентських виборах України – в Ялті очікують на прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і лідера ініціативи «Фронт змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА – представить своє бачення майбутнього країни.

У цілому, в роботі нинішнього самміту візьмуть участь понад 200 політичних лідерів, керівників бізнес-структур і громадських діячів.

Самміт YES проходить за підтримки і у партнерстві з Фондом Віктора ПІНЧУКА.

Ялтинська європейська стратегія (YES) – міжнародна незалежна організація, заснована в 2004 році українським бізнесменом і громадським діячем В.ПИНЧУКОМ. Метою організації є сприяння розвитку справедливої, демократичної та успішної України, допомога країні у здійсненні реформ і підтримка її євроінтеграційних устремлінь.

Самміт YES є великим неурядовим комунікаційним майданчиком для обговорення і розробки політичних і економічних стратегій для України, Європи і світу, а також для обміну думками, що стосуються проблем політики, юриспруденції, енергетики та інвестицій.