ДУСя не віддала «Артек» Тимошенко

Міжнародний дитячий центр «Артек» (Крим) досі перебуває у сфері управління Державного управління справами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Держуправсправами Ігор ТАРАСЮК сьогодні журналістам у Києві.

«Артек» ми не передали тому, що відповідну постанову Кабінету міністрів про передачу «Артека» не було узгоджено з Державним управлінням справами», - сказав ТАРАСЮК.

Взимку керівництво «Артеку» заявило, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено фінансування на утримання центру.

Крім того, керівництво МДЦ заявило про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

31 січня уряд схвалив зміни до держбюджету-2009 про виділення 60 млн. грн. на придбання путівок до «Артеку» і виділило з резервного фонду 35 млн. грн. на забезпечення центру.

Крім того, уряд передав МДЦ «Артек» зі сфери управління ДУС Президента в сферу управління Кабміну.