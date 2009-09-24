У Криму при отриманні хабара пов`язали сільського голову
11:48, 24 вересня 2009Крым
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Дрібниця, а міліції приємно
Співробітники міліції затримали голову Ботанічної сільської ради Роздольненського району Криму при отриманні 1 тис. доларів хабара.
Про це йдеться у поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.
Загалом голова сільради вимагав 20 тис. грн. від приватного підприємця за передачу в оренду під розміщення кафе-бару частини будівлі будинку культури, загальною площею 650 квадратних метрів.
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