У Криму при отриманні хабара пов`язали сільського голову

Співробітники міліції затримали голову Ботанічної сільської ради Роздольненського району Криму при отриманні 1 тис. доларів хабара.

Про це йдеться у поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Загалом голова сільради вимагав 20 тис. грн. від приватного підприємця за передачу в оренду під розміщення кафе-бару частини будівлі будинку культури, загальною площею 650 квадратних метрів.