У Криму при отриманні хабара пов`язали сільського голову

11:48, 24 вересня 2009
Крым
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Дрібниця, а міліції приємно

Співробітники міліції затримали голову Ботанічної сільської ради Роздольненського району Криму при отриманні 1 тис. доларів хабара. 

Про це йдеться у поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму. 

Загалом голова сільради вимагав 20 тис. грн. від приватного підприємця за передачу в оренду під розміщення кафе-бару частини будівлі будинку культури, загальною площею 650 квадратних метрів.

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