МВФ бачить світло у кінці тунелю

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН вважає, що пік світової фінансової кризи вже позаду.

«Якщо ви визначаєте кризу як ризик для основних фінансових установ збанкрутіти, то такий ризик достатньо низький тепер. Якщо, кажучи про кризу, ви маєте на увазі його наслідки в плані уповільнення економічного зростання в світі, то, звичайно, вона (криза) ще не закінчилася», - сказав керівник МВФ в ході телемосту з учасниками 6-го саміту Ялтинської європейської стратегії.

При цьому він додав: «Але ми вже бачимо світло у кінці тунелю». За прогнозами СТРОСС-КАНА, у глобальних масштабах відновлення економіки почнеться в першій половині 2010 року. «Можливо, й раніше для деяких окремих країн», - сказав керівник МВФ.

Разом із тим він зазначив, що розрив між тим моментом, коли почнеться нове зростання економіки і піком цього зростання, займе, щонайменше, рік.

СТРОСС-КАН наголосив, що країнам як з розвиненою економікою, так і країнам, що розвиваються, доведеться боротися із зростаючим безробіттям. «Людина, яка втратить роботу в США, у Франції або у будь-якій іншій країні у листопаді, для неї криза не закінчилася, тому ще рано святкувати перемогу і говорити, що криза завершилася», - сказав він.

Глава МВФ також зазначив, що найгіршого сценарію вдалося уникнути.

«Ми відновили контроль над нашою фінансовою системою, але наслідки цієї кризи відчуватимуться ще довго», - зазначив він.