Яценюк обіцяє до виборів створити партію героїв-генералів

Лідер ініціативи «Фронт змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК оголосить про створення своєї політичної партії перед президентськими виборами, які заплановано на січень 2010 року.

«Перед президентськими виборами буде оголошено про політичну партію», - сказав ЯЦЕНЮК в Криму на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії.

За його словами, в числі членів партії будуть «справжні герої» й «справжні генерали».

При цьому на брифінгу для журналістів ЯЦЕНЮК відмовився назвати конкретні прізвища й навіть назву майбутньої політичної сили.

«Ви все побачите на з`їзді партії», - зазначив лідер ініціативи «Фронт змін».