Бійка під стінами парламенту: депутати поскаржаться прокурору
Гриценко звернувся до Ющенка
Депутати Верховної Ради Криму звернуться до Генеральної прокуратури України через сьогоднішню бійку під стінами парламенту автономії.
«Було спеціально проведено акцію блокування Верховної Ради Криму з метою недопущення проведення позачергового пленарного засідання», - сказав кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.
За даними очевидців, вранці у вівторок група людей перешкоджала спікерові і його прихильникам увійти до будівлі ВР Криму. Виникла бійка, в результаті якої, за твердженням депутатів, є постраждалі. Зокрема, у одного з депутатів розбито ніс, у другого - відірвано рукав піджака. Незважаючи на протидію, спікерові все ж таки вдалося пройти до будівлі.
ГРИЦЕНКО звинуватив правоохоронців в бездіяльності. За його словами, керівництво Головного управління МВС в автономії дало команду працівникам міліції не протидіяти «молодим хлопцям, які прийшли обкурені, п`яні і не пускали депутатів до місця своєї роботи».
«Я сьогодні звернувся до Президента. Депутати пишуть заяву до генерального прокурора України для того, щоб дати принципову оцінку тим силовим структурам (кримській міліції) і тим начальникам, які відповідають за дотримання закону», - сказав ГРИЦЕНКО.
Спікер припустив, що людей до будівлі парламенту привела організація «Громадянський актив Криму», яка вимагає його відставки.
На сьогоднішньому засіданні частину опонентів голови парламенту було звільнено з посад в парламенті та уряді автономії. У відповідь на такі дії решта супротивників спікера заявили про звільнення з посад у ВР Криму.