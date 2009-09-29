Бійка під стінами парламенту: депутати поскаржаться прокурору

Депутати Верховної Ради Криму звернуться до Генеральної прокуратури України через сьогоднішню бійку під стінами парламенту автономії.

«Було спеціально проведено акцію блокування Верховної Ради Криму з метою недопущення проведення позачергового пленарного засідання», - сказав кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

За даними очевидців, вранці у вівторок група людей перешкоджала спікерові і його прихильникам увійти до будівлі ВР Криму. Виникла бійка, в результаті якої, за твердженням депутатів, є постраждалі. Зокрема, у одного з депутатів розбито ніс, у другого - відірвано рукав піджака. Незважаючи на протидію, спікерові все ж таки вдалося пройти до будівлі.

ГРИЦЕНКО звинуватив правоохоронців в бездіяльності. За його словами, керівництво Головного управління МВС в автономії дало команду працівникам міліції не протидіяти «молодим хлопцям, які прийшли обкурені, п`яні і не пускали депутатів до місця своєї роботи».

«Я сьогодні звернувся до Президента. Депутати пишуть заяву до генерального прокурора України для того, щоб дати принципову оцінку тим силовим структурам (кримській міліції) і тим начальникам, які відповідають за дотримання закону», - сказав ГРИЦЕНКО.

Спікер припустив, що людей до будівлі парламенту привела організація «Громадянський актив Криму», яка вимагає його відставки.

На сьогоднішньому засіданні частину опонентів голови парламенту було звільнено з посад в парламенті та уряді автономії. У відповідь на такі дії решта супротивників спікера заявили про звільнення з посад у ВР Криму.