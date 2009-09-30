Жириновський пропонує не балакати про флот Росії до 2016 року

Віце-спікер Державної думи РФ, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ вважає, що питання про майбутнє Чорноморського флоту Росії не треба піднімати до 2016 року, щоб не загострювати українсько-російські відносини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Москві під час відео-моста з Києвом.

«Ми з Вами не повинні піднімати тему Севастополя й Чорноморського флоту, оскільки питання вирішено до 2017 року, й не треба на цій темі зайвий раз акцентувати увагу. Почнемо про це говорити в 2016 році, щоб у нас не було тем, які не знайдуть свого вирішення, оскільки є певні договори», - сказав ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що зараз треба розвивати, в першу чергу, взаємовигідні економічні відносини. Зокрема, ЖИРИНОВСЬКИЙ вважає, що Україна може заробляти на російських туристах у Криму близько 1 млрд. дол. на рік.

«Ми 5 млрд. дол. витрачаємо в Туреччині та Єгипті. Хіба Ви (Україна) не хочете отримати хоча б 1 млрд. дол. Не треба для росіян закривати Крим», - сказав він.

21 вересня, виступаючи перед членами Ради зовнішніх відносин у Нью-Йорку, Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив надію, що Росія виведе Чорноморський флот із Криму до 28 травня 2017 року.