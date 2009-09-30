Смерч у Криму: жінка, яку зачепило краєм, - у лікарні

Шквальний вітер пронісся сьогодні вдень селом Велике Сакського району Криму, постраждала жінка, йдеться у повідомленні прес-служби кримського управління МНС.

«За словами місцевих жителів, це був справжній смерч, який пошкодив дахи 11-ти приватних житлових будинків, понад 60 метрів повітряної лінії вуличного газопроводу, повалив близько десятка дерев і обірвав лінії електропередач», - зазначили в МНС.

25-річна жінка стверджує, що потрапила під «край» смерча.

«Її закрутило, жінка впала, і на неї впав електричний дріт, що обірвався», - повідомили рятувальники.

Жінка одержала перелом ключиці і ураження електричним струмом. Їй надали першу медичну допомогу і госпіталізували до лікарні. Життю постраждалої нічого не загрожує.

На місці події працюють оперативна група Сакського райвідділу МНС, аварійна бригада газової служби, бригади РЕС.

З одного будинку по вулиці Ювілейна відселені люди.