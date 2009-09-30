Ющенко висловив співчуття у зв’язку зі смертю космонавта Поповича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття з приводу смерті космонавта Павла Поповича.

«Не стало великої людини, великого сина України. Життєвий шлях Павла Романовича, одного з піонерів освоєння космосу, першого космонавта - українця, громадського діяча, - це героїчний шлях мужності, честі, невтомної праці, самовідданого служіння народові й Батьківщині», - йдеться у телеграмі глави української держави.

На думку ЮЩЕНКА, Попович багато зробив для української громади в Росії та зміцнення українсько-російської дружби. «Він був, є і завжди буде гордістю українського народу», - наголосив Президент.

Льотчик-космонавт СРСР, двічі Герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації Павло Попович раптово помер у Гурзуфі (Крим) на 79-му році життя.

Попович здійснив два космічні польоти: як пілот на кораблі "Восток-4" (12-15 серпня 1962 р.) і як командир корабля "Союз-14" і військової орбітальній станції "Салют-3" (3-19 липня 1974 р.).