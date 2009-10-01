Спікера Криму просять пошукати компромат на його знайомих

Начальник кримської міліції – заступник міністра внутрішніх справ України Геннадій МОСКАЛЬ просить спікера автономії Анатолія ГРИЦЕНКА обнародувати компромат щодо діяльності депутатів парламенту республіки Олександра МЕЛЬНИКА та Ігоря ЛУКАШЕВА, якщо він у нього є.

МОСКАЛЬ говорить: ”з великим здивуванням дізнався з кримських ЗМІ” про те, що ГРИЦЕНКО має компромат на депутата парламенту автономії Льва МИРИМСЬКОГО і готовий його обнародувати.

”Найбільш вірогідним здається те, що компроматеріали у Вас мають бути не на МИРИМСЬКОГО, а на МЕЛЬНИКА та ЛУКАШЕВА, оскільки Ви входили до складу партії ПЕВК (Партія економічного відродження Криму), яка була політичним ”дахом” злочинного угруповання ”Сейлем”, що сьогодні нас цікавить, починаючи з ШЕВЬЄВА, ДАНЕЛЯНА, МЕЛЬНИКА, ЛУКАШЕВА та інших”, – говориться у депутатському зверненні МОСКАЛЯ до ГРИЦЕНКА.

”Прошу Вас, пане Анатолій, надати компроматеріали, якщо такі у Вас дійсно є, щодо діяльності ПЕВК, МЕЛЬНИКА, ЛУКАШЕВА. Буду Вам щиро вдячний за Вашу активну громадянську позицію, допомогу і особистий внесок у боротьбу з організованою злочинністю в Автономній Республіці Крим”, – зазначив начальник міліції.