Україні нав’язують вибір між двома кандидатами у президенти

В Україні складається ситуація, коли суспільство намагаються позбавити права обирати, пропонуючи робити вибір лише між двома кандидатами у президенти – Юлією ТИМОШЕНКО та Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Таку думку сьогодні під час прес-конференції в УНІАН висловив політолог Олександр ПАЛІЙ.

“Cьогодні Україну намагаються позбавити вибору, позбавити можливості реально обирати і підсунути нам вибір між вчорашніми і позавчорашніми”, - сказав він.

На переконання ПАЛІЯ, політтехнологи голови уряду ТИМОШЕНКО намагаються зіграти на розподілі країни і протиставити її ЯНУКОВИЧУ.

“Але насправді прем’єр-міністр ще 4 місяці тому і вся її команда працювали на те, щоб ЯНУКОВИЧ був Президентом України, обраним у парламенті”, - сказав він.

За словами експерта, сьогодні спостерігається намагання двох олігархічних таборів – БЮТ і Партії регіонів - розділити сфери впливу в Україні.

“Вони мають одну мету – законсервувати себе при владі у неконкурентний спосіб й усунути суспільство від реальних спроб оновлення політичної еліти і оновлення країни як такої”, - додав ПАЛІЙ.

Політолог зауважив, що доки суспільство має можливість реального вибору, воно повинно зробити все, аби не відбулася узурпація влади. “Потрібно уникнути ситуації, коли у другому турі виборів у нас фактично може не з’явитися жодного права на вибір”, - сказав він.

ПАЛІЙ наголосив, що на сьогодні фактично жодна з цих двох команд так і не надала суспільству програми розвитку країни. “Програм розвитку немає, є лише бажання всидіти на верхній позиції”, - додав він.