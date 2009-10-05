Ющенко не має шансів - експерти

Віктор ЮЩЕНКО не має шансів бути повторно обраним на пост Президента України, вважають вітчизняні політичні експерти.

Коментуючи слова ЮЩЕНКА про впевненість у своїй перемозі на виборах, директор аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор ЖДАНОВ заявив: "Така заява з вуст Президента цілком щира – він вірить, що виконує певну місію для України, що переможе, але, з погляду об`єктивного аналізу, думаю, іншого шансу стати президентом і бути обраним на другий термін сьогодні немає".

На його думку, на сьогодні рейтинг ЮЩЕНКА знаходиться в межах 3% і "не лікується ніякими електоральними ліками".

"Суспільна думка досить інертна, і за три-чотири місяці, які залишилися до дати виборів, розхитати її або кардинальним чином змінити неможливо", - впевнений він.

Сьогодні ж, додав політолог, соціологічні дослідження фіксують мобілізацію електорату навколо Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА.

Головним месиджем виборчої кампанії ЮЩЕНКА, на думку ЖДАНОВА, буде критика уряду. Таким чином, зауважив він, Президент "фактично гратиме разом із Партією регіонів і виконуватиме роль опозиції".

У другому турі виборів, припустив експерт, ЮЩЕНКО може або відкрито підтримати ЯНУКОВИЧА, або зайняти по відношенню до нього позицію "дружнього нейтралітету".

ТИМОШЕНКО, додав ЖДАНОВ, ЮЩЕНКО "не буде підтримувати ні за яких обставин".

Директор політико-правових програм Центру ім.Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО оцінив заяву глави держави як демонстрацію готовності "йти до кінця, незважаючи на свій рейтинг".

Однак експерт також сумнівається, що Президенту вдасться перемогти "з такою девальвацією суспільної підтримки".

У свою чергу, голова правління Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор КОГУТ зауважив, що, порівняно з кандидатами, які входять у двійку найбільш рейтингових, "ЮЩЕНКО залишить по собі свій спадок в українській історії". Зокрема, за його словами, це стосується "національної ідентифікації українців".