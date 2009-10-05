Крим не пасе задніх у ТОП-100 найбільших хабарів в Україні

Крим посідає третє місце у ТОП-100 найбільших хабарів в Україні - антирейтинг викритих злочинів про хабарництво склали правоохоронці.

Як повідомляє Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС, на першому місці антирейтингу перебуває кримінальна справа про вимагання заступником міського голови міста Вишневе Києво-Святошинського району Київщини 2,5 млн. дол. США. Міського чиновника затримали при передачі частини хабара у розмірі 2,5 млн. грн. Розслідування у цій справі триває.

На другому місці - справа про вимагання головою сільської ради Миколаївської області 8,5 млн. грн. Вимагача затримали, коли йому передавали 1 млн. грн. Ця справа вже перебуває на розгляді суду.

Третьою в антирейтингу йде справа про вимагання головою сільради у Криму 1,1 млн. дол. США. Розслідування за цим фактом ще проводиться.

Далі йдуть справи голови сільської ради Київщини, який вимагав 3,95 млн. грн. (четверте місце) та посадових осіб правління одного з житлово-будівельних кооперативів Севастополя (п’яте місце), які оцінили свої послуги у 3,9 млн. грн.

Майже половина кримінальних справ, указаних в антирейтингу, стосуються випадків вимагання хабарів, менших за 100 тис. грн.