Ющенко збирається до Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає 8 жовтня в Криму тактичні навчання Військово-морських сил держави.

"Передбачене ознайомлення Президента з діями підрозділів спеціального призначення, військ берегової оборони та морської авіації з виконання завдань за призначенням у взаємодії з армійською авіацією Сухопутних військ та винищувальною авіацією Повітряних Сил, пошуково-рятувальних робіт на морі та організацією матеріально-технічного забезпечення плавскладу Військово-морських сил України", - повідомляє прес-служба глави країни.

Навчання відбудуться на Південній військово-морській базі ВМС.