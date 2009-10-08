Кримський спікер направив в суд два позови до шефа міліції

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО направив до суду два позови до начальника міліції автономії Геннадія МОСКАЛЯ.

«Два позови вже підготовлено і направлено (до суду)», - сказав він журналістам.

За даними спікера, сума збитку по кожному з позовів становить 100 тис. грн. «Один позов на 100 тисяч, другий на 100 тисяч», - сказав керівник кримського парламенту.

ГРИЦЕНКО заявив, що, ймовірно, це не останні позови до МОСКАЛЯ. «Я думаю, що доти, доки Геннадій Геннадійович керуватиме кримським главком (міліції), буде конвеєрний процес подання позовних заяв», - відзначив спікер.

Виручені гроші він обіцяє передати дитячим будинкам, сиротам, багатодітним сім`ям. «Я навіть зацікавлений у тому, щоб Геннадій Геннадійович якомога більше говорив, і якомога (більше) платежів надходило для надання допомоги дітям», - відзначив голова парламенту автономії.

6 жовтня ГРИЦЕНКО назвав «собачою нісенітницею» висловлювання МОСКАЛЯ на його адресу і заявив про підготовку позовів до суду. Спікера, зокрема, обурили звинувачення в покритті протиправної діяльності низки депутатів кримського парламенту.

7 жовтня Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму заявило, що спікер автономії є публічною особою, і його можна критикувати.