ЧФ Росії шиють справу

Кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовцями одного з управлінь Чорноморського флоту Росії порушила прокуратура Севастополя, стверджує прес-служба Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України в Криму.

«У період 2007-2008 років посадовці склали свідомо неправдиві договори субпідряду, акти виконаних робіт, податкові накладні, податкові декларації і ухилилися від сплати податків у сумі понад 1,5 млн. грн., що фактично призвело до ненадходження податків до Державного бюджету України в особливо великих розмірах», - зазначається у повідомленні податківців.

Справу порушено за матеріалами співробітників податкової міліції Феодосії за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, додали у прес-службі.