«Артек» вимагає покарати депутатів

Працівники Міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта) вимагають зняти депутатську недоторканність і притягти до відповідальності народних депутатів України Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА і Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА за заяви про зґвалтування неповнолітніх на території табору.

«Ми, колектив співробітників «Артека», звертаємося до вас з вимогою припинити політичну вакханалію і втягування імені «Артек» в передвиборну політичну боротьбу», - йдеться у відкритому листі до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, керівників СБУ, прокуратури і МВС, ухваленому сьогодні на мітингу за участю біля 100 працівників

Окрім того, колектив дитячого центру вимагає створити спеціальну слідчу комісію ВР з розслідування ситуації, яку «спровокував публічний виступ» депутата КОЛЕСНІЧЕНКА.

Співробітники «Артека» також вважають неприпустимим застосування будь-яких санкцій до працівників дитячого центру, у тому числі і до генерального директора Бориса НОВОЖИЛОВА.

«Ми звертаємося до совісті політиків, державних діячів, правозахисників зупинити занесене над «Артеком» знаряддя знищення, здатне занапастити майбутнє країни», - йдеться у листі.

Народний депутат від Партії регіонів КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”, до чого були причетні і співробітники табору.

Керівництво “Артеку”, у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей до центру не мають ніякого відношення.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що у скандалі фігурують три народних депутати.

Головне слідче управління МВС розслідує порушену за статтею «розтління неповнолітніх» кримінальну справу. Затримано обвинуваченого. Правоохоронні органи перевіряють причетність до злочину інших осіб.

Водночас міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має доказів причетності народних депутатів до розбещення дітей.