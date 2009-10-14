Україна відправила до Литви кілера

З України екстрадовано члена організованого злочинного угруповання, який виконував вбивства на замовлення на території Литви та інших держав, повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю.

Литовець розшукувався каналами Інтерполу за cкоєння низки розбійних нападів та вбивств.

Його затримали співробітники київського та кримського УБОЗів та території Криму, де він переховувався упродовж останніх 15 років

У середу рейсовим літаком Київ - Вільнюс екстрадовано з України громадянина Литви, 1966 року народження. Він був переданий литовським правоохоронцям в лінійному відділку міліції аеропорту «Бориспіль».

Згідно з оперативними даними правоохоронних органів Литви, екстрадований є професійним кілером, який, перебуваючи у складі ОЗУ, виконував замовлення на вбивства бізнесменів.

Наразі ГУБОЗ перевіряє його причетність до скоєння злочинів в Україні.