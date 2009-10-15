Тимошенко вимагає спецпрограму для двох військових ліцеїв

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству оборони України протягом місяця розробити спеціальну державну програму з розвитку Київського військового ліцею Івана Богуна та Севастопольського військово-морського ліцею.

«Наше завдання – розробити спеціальну урядову програму, щоб можна було говорити про комплексний розвиток всієї бази – і бази навчання, і бази життя», – сказала ТИМОШЕНКО.

Прем’єр вважає, що за допомогою окремої державної програми можна буде забезпечити навчальний процес у військових ліцеях на рівні кращих європейських стандартів.

Глава уряду наголосила, що у державному бюджеті на 2010 рік будуть передбачені фінансові ресурси для реалізації цієї програми.