Крим має одержати економічну самостійність, вважає Литвин
При цьому він проти нацавтономії
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за розширення економічних повноважень кримської автономії.
«Я переконаний, що ми повинні ухвалити закон про розмежування повноважень між Києвом і Сімферополем. Крим має одержати економічну самостійність для того, щоб реалізувати той потенціал, який є, а він величезний», - сказав він сьогодні в Сімферополі.
Разом з тим, заявив глава парламенту, це можливо лише після виконання низки умов, серед яких він назвав скасування виборів за партійними списками, інвентаризацію майна і землі в Криму, створення земельного реєстру, придушення криміналітету на півострові. Крім того, вважає ЛИТВИН, потрібно «оздоровити» Крим в «екологічному плані» і вирішити проблему з водою.
При цьому, зазначив керівник ВР, питання, що стосуються правоохоронної сфери, безпеки, оборони, зовнішньої політики, - повинні бути і будуть прерогативою центру.
Крім того, ЛИТВИН виступив проти створення в Криму національно-територіальної автономії. «Я таких заяв (про таку автономію) не приймаю», - сказав голова парламенту на прохання прокоментувати подібні висловлювання.