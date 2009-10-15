Литвин: є будапештський меморандум, навіщо нам ще НАТО?

Україні не слід вступати до НАТО, а потрібно прагнути до підвищення правового статусу Будапештського меморандуму, що гарантує безпеку держави, вважає голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

«Є Будапештський меморандум. Правда, це політичний документ, правда, про нього забули, але я радію тому, що зараз - після постійних моїх нагадувань - до цієї теми повертаються. Він (меморандум) має одержати статус політико-правового документа. Під ним стоять підписи ядерних держав, які зобов`язуються гарантувати нам територіальну цілісність і національну безпеку. Навіщо нам ще НАТО?», - сказав голова парламенту сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Будапештський меморандум Україна підписала 5 грудня 1994 року у зв`язку з приєднанням країни до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Гарантами безпеки України виступили Російська Федерація, Велика Британія, Північна Ірландія і США.

ЛИТВИН також повідомив, що до парламенту внесено проект закону депутата з його фракції Олега ЗАРУБІНСЬКОГО, в якому пропонується «вилучити положення про курс України на вступ до НАТО» із зовнішньополітичних документів. «З відповідним дорученням всім органам привести у відповідність з цим законом - після його ухвалення - документи», - сказав голова Верховної Ради.