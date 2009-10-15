Кучма про Артек: як можна так, не розібравшись, балакати

Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає неприпустимим без висновків слідства обнародування інформації про «артеківські події».

«Те, що сьогодні навколо «Артеку» відбувається, коментарям жодним не підлягає. «Артек» - це ім`я України, фірмовий знак. Як можна так, не розібравшись, виносити на обговорення всього світу», - сказав КУЧМА сьогодні на прес-конференції під час інтернетмосту Київ-Москва-Кишинів-Тбілісі.

При цьому він наголосив, що якщо інформація виявиться «качкою», то в цьому має жорстко розібратися прокуратура. «А якщо - правда, харакірі робити тому, хто так вчинив», - сказав екс-президент.