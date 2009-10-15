Кучма про Артек: як можна так, не розібравшись, балакати
15:53, 15 жовтня 2009Крым
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Це ж фірмовий знак
Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає неприпустимим без висновків слідства обнародування інформації про «артеківські події».
«Те, що сьогодні навколо «Артеку» відбувається, коментарям жодним не підлягає. «Артек» - це ім`я України, фірмовий знак. Як можна так, не розібравшись, виносити на обговорення всього світу», - сказав КУЧМА сьогодні на прес-конференції під час інтернетмосту Київ-Москва-Кишинів-Тбілісі.
При цьому він наголосив, що якщо інформація виявиться «качкою», то в цьому має жорстко розібратися прокуратура. «А якщо - правда, харакірі робити тому, хто так вчинив», - сказав екс-президент.
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