Ющенко дав силовикам 10 днів на розслідування секс-скандалу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає спрямувати зусилля Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки на встановлення істини щодо причетності високопосадовців до вчинення протиправних дій стосовно дітей.

Про це йдеться у листі ЮЩЕНКА до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

Президент висловлює стурбуваність повідомленнями, які містяться у заявах деяких народних депутатів, висвітлених у засобах масової інформації, щодо причетності високопосадовців до протиправних дій.

"Звертаю Вашу увагу на те, що за результатами розгляду звернення громадянки ПОЛЮХОВИЧ, у якому вона повідомляла про зґвалтування її дітей у МДЦ "Артек", та неналежне розслідування кримінальної справи у Дніпровському районному управлінні внутрішніх справ ГУ МВС України у Києві, у липні поточного року Вам було доручено під особистим контролем ретельно перевірити наведену інформацію та належним чином відреагувати", - наголошує у листі ЮЩЕНКО.

За його словами, не можна зрозуміти утаємниченості ходу розслідування справи, тяганини, допущеної слідчими органами внутрішніх справ та відсутності належного прокурорського нагляду за досудовим розслідуванням.

"Складається враження, що органи, відповідальні за дотримання правопорядку в країні, починають виконувати свої безпосередні функції тільки після набуття широкого резонансу певних подій у суспільстві та втручання ЗМІ, як це вже було неодноразово, в тому числі і у справі колишнього народного депутата України ЛОЗІНСЬКОГО", - заявляє Президент.

Про заходи та їхні результати ЮЩЕНКО просить проінформувати його у десятиденний термін.