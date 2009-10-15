Хто чіпатиме Артек - потрапить до суду

Співробітники Міжнародного дитячого центру “Артек”захищатимуть свою честь і гідність у суді, заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор Борис НОВОЖИЛОВ.

Гендиректор уточнив, що судові позови про захист честі, гідності і ділової репутації будуть подані від юридичної особи – держпідприємства МДЦ “Артек”, від нього особисто, а також від усіх інших співробітників центру, імена яких називають сьогодні у коментарях деякі народні депутати та інші посадові особи.

“Нічого такого (насильства над дітьми) на території центру не відбувалося і не могло бути в принципі”, – наголосив НОВОЖИЛОВ.

Гендиректор зауважив, що йому відомо про розслідування справи, за якою звинувачується у насильстві над своїми прийомними дітьми відомий журналіст. Він також був редактором журналу “Артек”.

“Я не знаю і не можу знати, що трапилося у цій сім’ї”, – сказав НОВОЖИЛОВ.

Він не виключив, що пов’язування території “Артеку”, його співробітників зі скандалом навколо розслідування кримінальної справи є реалізацією технології брудної політичної боротьби з метою дискредитації політичних опонентів, а також подальшого захоплення земель та об’єктів на південному узбережжі Криму.

За словами гендиректора, “усі діти в “Артеку” упродовж 24 годин на добу перебувають на території, що охороняється, під наглядом і контролем дорослих”.

Також, повідомив НОВОЖИЛОВ, територію центру охороняють і контролюють 130 співробітників міліції і 90 працівників цивільної охорони.

“Безпека дитини завжди була найголовнішим пріоритетом роботи “Артеку”, – наголосив він.

“Я категорично не допускаю, що діти могли залучатися до якихось порнозйомок – це неможливо. Я звертаюся до всіх, у кого залишилася хоч крапля совісті: ми сьогодні вбиваємо “Артек”, – сказав НОВОЖИЛОВ.

Він додав, що співробітники центру “облиті таким брудом, від якого відмитися буде дуже складно”.

На думку НОВОЖИЛОВА, “перше, що повинні зараз зробити усі чиновники і політики, причетні до скандалу, це заспокоїти дітей і батьків і сказати: “Артек” є найбезпечнішим місцем у світі для дитячого відпочинку”.