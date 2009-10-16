Каху Новоросійського депортовано до Грузії

«Злодій в законі» Каха МАКАЛАТІЯ, відомий у кримінальних колах на прізвисько «Каха Новоросійський», був депортований до Грузії рейсовим літаком Дніпропетровськ – Тбілісі напередодні пізно вечором.

Раніше його затримали в Євпаторії працівники кримського управління по боротьбі з організованою злочинністю, повідомила прес-служба УБОЗ.

Переховуючись від правоохоронних органів Росії за вчинення розбійних нападів та здирництва, з метою перерозподілу сфер впливу в злочинному середовищі він намагався організувати «злодійську сходку» в Україні, заявили силовики.

Також МАКАЛАТІЯ викрито в організації незаконної легалізації на українській території іноземців.

Так, «злодій в законі» та ряд інших вихідців з Грузії незаконно отримали паспорти громадян України та інші посвідчення в Миколаєві.

Стосовно МАКАЛАТІЯ було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею «використання завідомо підробленого документа».

Зважаючи на це, суд ухвалив рішення про видворення МАКАЛАТІЯ з території України до Грузії із забороною в’їзду терміном на 5 років.